VIDEO: सीएलजी की बैठकों में छाया कोरोना का मुद्दा

(CLG Meeting Held in many police Stations in sikar) सीकर. जिले की शहर कोतवाली व लक्ष्मणगढ़ सहित कई थानों में रविवार को सीएलजी की बैठक हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र शर्मा तथा कोतवाली थानाधिकारी कन्हैयालाल की मौजूदगी में हुई बैठक में शहर की विभिन्न समस्याओं के साथ कोरोना गाइडलाइन पर विशेष तौर पर चर्चा हुई।