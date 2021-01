शेखावाटी में शुरू हुई शीतलहर, प्रदेश में 21 तक का अलर्ट

(Cold wave started in Shekhawati, up to 21 alerts in the state) सीकर. राजस्थान के शेखावाटी इलाके में मौसम ने आज फिर रंग बदल लिया। अंचल में सोमवार को बादल घिरने के साथ शीतलहर का दौर शुरू हो गया। जिसने तापमान में बढ़ोत्तरी के बावजूद भी सर्दी का असर बढ़ा हुआ है। शीतलहर रविवार रात से ही शुरू हो गई थी, जिसकी रफ्तार सुबह होते होते तेज हो गई। इधर, बादलों की ओट में छिपे होने की वहज से सूरज भी बेअसर बना हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव के सहारे से लेकर रजाई व गर्म कपड़ों तक में लिपटे नजर आ रहे हैं।

हालांकि तापमान की बात करें तो रविवार के 0.7 डिग्री के मुकाबले सोमवार को तापमान अचानक उछाल के साथ 7.4 डिग्री पहुंच गया।

21 तक रहेगी शीतलहर

इधर, मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी 21 जनवरी तक के लिए जारी की है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह े 23 जनवरी के बीच राजस्थान के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन और रात के तापमान सामान्य से कुछ कम ही बने रहेंगे। कम से कम 21 जनवरी तक राजस्थान के उत्तरी जिलों में शीतलहर जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। 22-23 जनवरी को हवाओं का रुख बदलेगा जिससे तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जाएगी तथा शीतलहर से कुछ राहत मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह चुरू, श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर जैसे उत्तरी जिलों और बाड़मेर तथा बीकानेर जैसे पश्चिमी जिलों को छोड़कर ज़्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। 21 जनवरी की रात तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। इसके चलते 22 से 25 जनवरी के बीच उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में आगामी दो सप्ताह भी ठंड का असर जारी रह सकता है।