राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, फतेहपुर में 7.5 डिग्री गिरा तापमान

(Cold will rise in Rajasthan, temperature drop to 7.5 degree in Fatehpur) सीकर. राजस्थान के शेखावाटी इलाके में मौसम ने एक बार फिर सर्दी की ओर करवट ले ली है। पश्चिम विक्षोभ की वजह से अंचल में तापमान में 7.5 डिग्री की भारी गिरावट दर्ज हुई है। रविवार को फतेहपुर में जो न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री दर्ज हुआ, वह सोमवार को धड़ाम से गिरकर 1.2 डिग्री पहुंच गया। शीतलहर ने भी आमजन की धूजणी छुटा दी। जिसका असर जन जीवन पर भी देखने को मिला। सर्दी से बचने के लिए लोग फिर जहां ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़े में लिपटे दिख रहे हैं, तो जहां तहां हीटर व आग का जुगाड़ कर भी सर्दी से बचने की जुगत में लगे हैं। मौसम विभाग की मानें तो शीतलहर का असर आने वाले कुछ दिनों अंचल सहित प्रदेश के कई इलाकों में रहेगा।

छाया कोहरा

अंचल के कई इलाकों में आज भी कोहरा रहा। जो शहरी क्षेत्र के मुकाबले गा्रमीण इलाकों में ज्यादा रहा। जिससे दृश्यता भी प्रभावित रही। ओस से फसलें भी नम रही।

गिरेगा तापमान, बढ़ेगी सर्दी

इधर, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार 25 जनवरी से राजस्थान के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। जिससे सर्दी एक बार फिर अपना रूप दिखाएगी। परंतु दिन धूपमय तथा हल्का गर्म बना रहेगा। राजस्थान में यह सप्ताह पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। बरसात की कोई भी संभावना नहीं है।

फसलों को फायदा

पिछले कई दिन से सुबह और शाम की तेज सर्दी और धुंध कोहरे के कारण रबी की फसलों को फायदा हो रहा है। सूर्योदय के बाद देर तक तेज धूप नहीं खिलने से और वातावरण नम होने के कारण फसलों को सिंचाई की कम जरूरत हो रही है। इससे जहां रबी की फायदा होगा वहीं उत्पादन में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है।