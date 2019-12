राजस्थान: सीजन का सबसे ठंडा दिन, फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज

Rajasthan Weather Report : शेखावाटी ( Cold in Shekhawati ) क्षेत्र में पिछले तीन दिन से कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। फतेहपुर शेखावाटी में आज न्यूनतम तापमान 8.5 से गिर कर 4 डिग्री ( 4 Degree Temperature Recorded at Fatehpur Shekhawati ) तक पहुंच गया। जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान ( Coldest Day of The Season in Rajasthan ) दर्ज हुआ है।