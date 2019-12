दो ट्रकों की भीषण भिड़ंत, एक घंटे तक केबिन में फंसा रहा युवक का शव, जेसीबी से निकाला

Collision of Two Trucks : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 रामगढ़ बाइपास पर दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ओवर टेक के चक्कर में हुआ हादसा। हादसा में एक भाई की मौत ( Man Died in Road Accident ) हो गई वहीं एक भाई घायल हो गया। हादसा से राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ करीब जाम लग गया।