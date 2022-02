जानिए राजस्थान में कहां अध्यापक ने नहीं लगा रखा था मास्क तो कलक्टर ने एक ना सुनी...

Know where in Rajasthan the teacher had not put on the mask, so the collector did not listen...

शेखावाटी इलाके के फतेहपुर कस्बे में गांव दीनारपुरा के स्कूल अध्यापक का मास्क नहीं पहनना भारी पड़ गया। अचानक से निरीक्षण पर पहुंचे जिला कलक्टर ने इस पर एक ना सुनी।

सीकर Published: February 10, 2022

Know where in Rajasthan the teacher had not put on the mask, so the collector did not listen... सीकर. सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में गांव दीनारपुरा के सरकारी स्कूल अध्यापक का मास्क नहीं पहनना उस समय भारी पड़ गया जब अचानक से निरीक्षण करने जिला कलक्टर जा पहुंचे। नाराजगी पर जिला कलक्टर अध्यापक समेत स्टाफ की एक ना सुनी।

मामला बुधवार का है। सीकर जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने ब्लॉक के रामावि दीनारपुरा तथा वहां चल रहे खेल मैदान में नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया और स्कूल स्टाफ, मैट, सरपंच उजाला जांगिड़ आदि से विभिन्न जानकारी ली। कलक्टर ने स्कूल में एक अध्यापक द्वारा मास्क के स्थान पर रूमाल लगाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि छोटे-छोटे बच्चों ने मास्क लगा रखा है परन्तु आप ने नहीं लगाया तो बालकों के बीच क्या संदेश जाता होगा। इस बीच कलक्टर ने कक्षा पांच के विद्यार्थियों से गणित आदि के बारे में पूछा तथा उनका हौसला अफजाई की।

जानिए राजस्थान में कहां अध्यापक ने नहीं लगा रखा था मास्क तो कलक्टर ने एक ना सुनी...



एक ही कमरे में कक्षा चार और पांच

निरीक्षण के दौरान कलक्टर की जानकारी में सामाने आया कि कक्षा चार और कक्षा पांच एक की कमरे में चल रही है। इस पर उन्होंने कारण पूछने तो स्टाफ की कमी बताई गई। कलक्टर ने कक्षा दस को विज्ञान पढ़ाने के बारे में पूछा तो पता लगा की स्कूल का एलडीसी विज्ञान की कक्षाएं ले रहा है, क्योंकि स्कूल में विज्ञान संकाय का पद गत पांच माह से खाली चल रहा है। कलक्टर जब कक्षा दस में पहुंचे तो अध्यापक ने मास्क नहीं लगा रखा था। इस पर कलक्टर ने कहा कि आप यदि मास्क नहीं लगाए तो फिर बच्चे कैसे लगाएंगे। कलक्टर ने कक्षा दस में 15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के विद्यार्थियों से वैक्सीन की जानकारी ली। इस पर सभी विद्यार्थियों ने वैक्सीन लेना बताया। कक्षा में दो विद्यार्थियों की आयु 13 वर्ष बताने पर कलक्टर ने दोनों की हौसला अफजाई की। कक्षा पांच के छात्र युवराज द्वारा गणित का सवाल बोर्ड पर हल करने पर भी कलक्टर ने युवराज का हौसला बढ़ाया। स्कूल में पढ़ाई के स्तर से कलक्टर संतुष्ट नजर आए। कलक्टर के साथ एसडीएम सुप्रिया कालेर, तहसीलदार मनीराम खीचड, सीबीईओ बीएल स्वामी, बीडीओ सुनील ढाका, सरपंच उजाला जांगिड आदि भी थे ।

कलक्टर से सरपंच उजाला जांगिड़ और अन्य ग्रामीणों से समस्याएं सुनी। ग्राम पंचायत मुख्यालय रोसावां से दीनारपुरा के मध्य सडक़ नहीं होने से ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली और एसडीएम, बीडीओ को इस तरह के सभी मामलों में तुरंत पीडब्ल्यूडी से एस्टीमेट बनवा कर सरकार तक पहुंचाने के निर्देश दिये। दीनारपुरा से रोसावां के मध्य ग्रेवल सडक़ का पुनर्निर्माण का भी उन्होंने निर्देश दिया।



स्कूल हाल में कक्षा चलाने के निर्देश दिये

स्कूल में खाली पड़े बड़े हॉल पर कलक्टर ने कहा कि उसमें अनुपयोगी सामान रखा है। उसे बाहर निकाल कर उसमे कक्षाओं का संचालन करे। कलक्टर ने स्कूल में खेल मैदान में चल रहे नरेगा कार्यों का अवलोकन करते हुएं मजूदरों से पूछा कि वे कब से काम कर रहे हैं। मेट द्वारा सन् 2008, 2011 के बाद जॉब कार्ड मेंटेन नहीं करने पर कलक्टर ने नाराजगी जाहिर की। जब पूर्व सरपंच रामप्रसाद जांगिड़ ने कलक्टर को नए जॉब कार्ड दिखाए तो कलक्टर ने कहा कि क्या इसे शो पीस के लिए रखा है, काम में क्यों नहीं लेते। नाराज कलक्टर ने मेट से पूछा कि आप यहां करते क्या हैं। उन्होंने बीडीओ सुनील ढाका से कहा कि ये सब स्वीकार्य नहीं है। इस सिस्टम को तुरंत बदला जाए।



खेल मैदान सुधरेगा

कलक्टर ने स्कूल में नरेगा में बन रहे खेल मैदान के बारे में निर्देश दिये कि खेल मैदान वास्तव में खेल मैदान जैसा लगे, पूरी तरह से समतल हो, कहीं भी झाडिय़ा आदि ना हो। उन्होंने टेनिस मैदान के बारे में सीबीईओ बीएल स्वामी से जानकारी ली और कहा कि सीमेंटेड ग्राउंड से खिलाड़ी चोटिल हो सकता है। आजकल क्ले कोर्ट का चलन है तो यहां भी क्ले कोर्ट ही बनाया जाए। वॉलीबॉल मैदान, ऐथेलेटिक्स ट्रेक की समतल एवं बेहतरीन बनाने के निर्देश दिए। कलक्टर ने यूपीएचसी रघुनाथपुरा का भी अवलोकन किया तथा वहां वैक्सीन की स्थिति की जानकारी ली। बीसीएमओ डा.दिलीप कुल्हरी तथा धानुका अस्पताल प्रभारी डा.एसएन सबल से 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वैक्सीन की जानकारी ली। कलक्टर ने 18 से ऊपर आयु वालों में जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए तथा शत प्रतिशत टार्गेट हासिल करें। 60 से अधिक आयुवर्ग के बारे में कलक्टर ने निर्देश दिये कि ऐसे वृद्धजन सेंटर पर नहीं आ सके तो मोबाइल टीम के माध्यम से चिकित्सक उन्हें तक पहुंचे और उन्हें टीका लगवाएं।



वक्फ संपत्ति पर अस्पताल बनाने के लिए होंगे प्रयास

कलक्टर ने कहा, धानुका अस्प्ताल में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं होने का कारण है कि वो भूमि वन विभाग के पास है और धानुका अस्प्ताल के पास मालिकाना हक नहीं है जिससे सरकारी नियमों के अनुसार बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की भूमि नहीं मिलने से कस्बे में पडी वक्फ भूमि पर उपजिला अस्पताल बनाने के प्रयास किए जाएंगे। जिसके लिए विधायक के माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड से सम्पर्क कर राह बनायी जा रही है।

