घर के होद में मिला पुलिस कांस्टेबल का शव, नवंबर में होनी थी शादी

(Police Constable found dead at home in sikar) सीकर/ धोद. राजस्थान के सीकर जिले के धोद थाना इलाके के बिंज्यासी गांव (binjyasi village in sikar) में घर के होद में पुलिस कांस्टेबल का शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतक कांस्टेबल योगेंद्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह राजपूत है। जो जयपुर के भांकरोटा थाने में तैनात था। बीमारी की वजह से वह पिछले करीब सात महीनों से घर ही रह रहा था। रविवार सुबह उसका घर में बने होद में शव मिलने की जानकारी मिली। जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

तलाशने पर मिला शव

परिजनों के अनुसार योगेंद्र सिंह शनिवार की रात अपने कमरे में सोने चला गया था। रविवार सुबह जब उसके कमरे में देखा तो वह नहीं मिला। इस पर उसे चारों ओर ढूंढा तो वह घर के होद में दिखाई दिया। जिसे पानी से बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस पर तुरंत घटना की जानकारी धोद थाना पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही धोद थानाधिकारी अमित कुमार नागौरा टीम के साथ मौके पर पहुँचे ओर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने कांस्टेबल के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोसल के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौप दिया। पुलिस ने मृगदर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

शादी की चल रही थी तैयारी

योगेंद्र सिंह की चार साल पहले ही राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति हुई थी। एक बहन व तीन भाईयों में से एक भाई किसान तो दूसरा सेना में है। योगेंद्र की सगाई हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पाई। परिजन इसी साल नवम्बर में उसकी शादी करने की तैयारी कर रहे थे।