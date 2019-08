जयपुर के बाद सीकर में चुनावी रंजिश को लेकर दो गुटों में विवाद, भारी पुलिस जाब्ता तैनात

सीकर.

Controversy Between Two Groups in Sikar : शहर के जमींदारा मोहल्ले में चुनावी रंजिश को लेकर मंगलवार देर रात को दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद की सूचना पर डीएसपी सौरभ तिवाड़ी, कोतवाल श्रीचंद सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने के बाद एक पक्ष के लोग भाग गए। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का भारी जाब्ता ( Heavy Police Force in Sikar ) लगाया गया। कोतवाल श्रीचंद सिंह ने बताया कि झगड़े होने की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी। फिलहाल मामला पूरी तरह से शंात है। विधानसभा चुनावों में दो पक्षों के बीच वोट डालने को लेकर विवाद हुआ था।



कोतवाली पुलिस ने एक पक्ष के लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस का कहना है कि एक पक्ष का युवक हाल ही में जेल से छूट कर आया था। चुनावी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया। आबिद, जावेद, माहरुख व अन्य युवक जमींदारा मोहल्ले में रात करीब नौ बजे आए। उन्होंने घर के बाहर पहुंच कर दूसरे पक्ष से मारपीट कर दी। पुलिस के पहुंचने पर युवक फरार हो गए। एक पक्ष का आरोप है कि चुनावी रंजिश के कारण उन पर बार-बार हमला किया जा रहा है। एक दिन पहले भी शाहिद को रास्ते में रोक कर मारपीट की गई। इसके बाद कैफ के साथ भी घर जाते समय रोक कर मारपीट की गई। इनका कहना कि चुनावों के बाद 9 महीने के अंतराल में उन पर 12-15 बार हमला किया गया।



एसपी को दिन में युवती से अश्लील हरकत कर मारपीट का ज्ञापन सौंपा

जमींदारा मोहल्ले की युवती और उसके भाई ने एसपी से मिलकर शिकायत दी थी। युवती ने बताया कि वह अपने भाई के साथ बाइक पर पीहर जा रही थी। वह इस्लामिया स्कूल के पास पहुंचे तो माहरुफ, जावेद तोला, आबिद, सरफराज व अन्य युवक आ गए। उसने युवती का हाथ पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगे। उसने मना किया तो उसके भाई केसाथ मारपीट करने लग गए। उन्होंन बताया कि युवक आए दिन अक्सर उसे रास्ता रोक कर मारपीट करते है। उन्होंने युवकों के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई करने की बात कहीं।