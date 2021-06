कोरोना: फेफड़ों में ही नहीं व्यापार पर भी बिछाया जाल!

Corona: A trap was laid not only in the lungs but also on business

वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा परेशान किया। संक्रमण के कारण काफी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ गई। इधर उद्योग-धंधेे चौपट हुए वो अलग। लाखों लोगों की नौकरी चली गई। व्यापार ठप हो गए। अब जब अनलॉक हुआ तो व्यवसाय पर संक्रमण से निकल नहीं पा रहे हैं।