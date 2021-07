फोड़ू रिजल्ट...कोरोना ने दिलाए 12वीं बोर्ड में ‘पूरे में से पूरे’!

corona has given full marks for so many students in 12th board!

कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से बच्चों की पढ़ाई जरूर प्रभावित हुई है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट शानदार रही है। राजस्थान में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आऊट होने के बाद छात्रों को मिली माक्र्सशीट कमोबेश यही कुछ बता रही है।