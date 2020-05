महाराष्ट्र से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में राजस्थान पहुंचा कोरोना संक्रमण, एक साथ मिले चार संक्रमित

(Again Seven Person Found Corona Positive In sikar) प्रवासियों के पहुंचने के साथ अचानक बढ़े कोरोना संक्रमण को महाराष्ट्र से शुक्रवार को सीकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने ओर बढ़ा दिया है। ट्रेन से श्रीमाधोपुर पहुंचे चार लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे एक ओर जहां कोरोना संक्रमितों का अंाकड़ा जिले में आज फिर सात पहुंच गया है।