बड़ी खबर: राजस्थान में यहां कोरोना मरीजों ने रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के सांवली स्थित कोविड सेंटर पर व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मरीज बुधवार को भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। मरीज अपने अपने वार्डों से बाहर निकल आए और अस्पताल के अंदर रास्ता जाम कर आक्रोश जताने लगे। (Corona patients blocked the way in sikar) प्रदर्शनकारी मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में ना तो चिकित्साकर्मी उनकी सार संभाल कर रहे हैं, ना ही उन्हें समय पर भोजन व अन्य सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। अस्पताल में मरीजों की निगरानी की भी माकूल व्यवस्था नहीं है। जिससे कोरोना पॉजिटिव व निगेटिव वार्ड के मरीज आसानी से यहां- वहां घूमकर मिल जुल रहे हैं। ऐसे में पहले से कोरोना के तनाव में जी रहे मरीजों की परेशानी ओर जान का जोखिम ओर बढ़ गया है। लेकिन, बार बार की शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रशासन मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जानकारी के मुताबिक मरीजों ने सुबह साढ़े नौ बजे विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जो समाचार लिखे जाने तक लगातार जारी है। सूचना पर प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचक मामले को सुलझाने में जुटे हैं।

बच्चों की भी नहीं परवाह

मरीजों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन बड़े ही नहीं मरीज बच्चों का भी ध्यान नहीं रख रहा। यहां तक की कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला को भी नहीं संभाला जा रहा। आरोप है कि मास्क व सेनिटाइजर तक मरीजों को घर से मंगवाने पड़ रहे हैं। अस्पताल नहाने के लिए पर्याप्त साबुन तक नहीं दे रहा।

कल भी किया था प्रदर्शन

गौरतलब है कि सांवली स्थित कोविड सेंटर पर मरीजों ने मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन किया था। जिसमें भी उन्होंने यही आरोप लगाया था। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दियाा था। लेकिन, इसी बीच कोरोना मरीजों ने आज फिर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला

सांवली कोविड सेंटर में कोरोना मरीजों के प्रदर्शन की सूचना पर एडीएम जयप्रकाश, एसडीएम गरिमा लाटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. अजय चौधरी, सीओ सिटी वंदिता राणा सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे है। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे मरीजों से वार्ता कर उन्हें समझाने में जुटे है।