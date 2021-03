दो गुना से भी ज्यादा बढ़े कोरोना मरीज, मास्क कैंपेन शुरू

(Corona patients increased more than two times in sikar) राजस्थान के सीकर जिले में भी सोमवार को नए कोरोना मरीजों में फिर इजाफा हुआ। जिले में सोमवार को कोरोना के सात नए मरीज मिले। जो रविवार के तीन मरीजों के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा रहे।