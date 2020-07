क्रिकेट खेलते व अस्पताल में आराम से घूमते मिले कोरेाना पॉजिटिव

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस में लापरवाही के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। जिले में ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं, जहां कोरोना मरीज आराम से आमजन के बीच घुल मिलकर रहते सामने आए हैं। (corona positive were playing cricket and walking comfortably in hos) दो मरीज तो क्रिकेट खेलते नजर आ चुके हैं। वहीं, गुरुवार को मिला एक मरीज तो एसके अस्पताल में ही घूमता मिला। जो अपने सैंपल की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल पहुंच गया था। यहां वह इधर- उधर घूमने के साथ मरीजों की कतार में भी बैठा रहा। बाद में जब रिपोर्ट लेने वह लैब पहुंच गया तो उसकी रिपोर्ट देखने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बाद में उसे एंबुलेंस की मदद से सीधे सांवली स्थित कोविड सेंटर भेजा गया।

क्रिकेट खेलते मिल चुके हैं दो कोरोना पॉजिटिव

सीकर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों द्वारा क्रिकेट खेलने के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले लोसल में दिल्ली से लौटा एक युवक कोरोना सैंपल लेने के बाद क्वारेंटाइन किए जाने पर भी बाहर घूमता फिरता रहा। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी जब स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे उपचार के लिए लेने गई, तो वह मोहल्ले में क्रिकेट खेलता मिला। इसी तरह सीकर शहर में शुक्रवार को मिला एक युवक भी क्रिकेट प्रतियोगिता का हिस्सेदार मिला। जिसमें काफी संख्या में बिना मास्क के लोगों की मौजूदगी भी चर्चा में रह चुकी है।

61 तक पहुंच चुका है रोजाना का आंकड़ा

लापरवाही का ही नतीजा है कि सीकर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को तो कोरोना का सबसे बड़ा कहर सामने आया है। जिसमें जिले में एक ही दिन में 61 कोरोना मरीज सामने आए। जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़कर 1036 हो गई। इनमें से 768 स्वस्थ हो चुके है, जबकि 254 व्यक्ति उपचाराधीन है।