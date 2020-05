क्रिकेट खेलता मिला कोरोना पॉजिटिव युवक, तीन और संक्रमित

(three more found corona positive in sikar today ) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) का कहर शुक्रवार को भी जारी है। आज भी सुबह सुबह जिले के तीन शख्सों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है।

(three more found corona positive in sikar today ) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) का कहर शुक्रवार को भी जारी है। आज भी सुबह सुबह जिले के तीन शख्सों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive In sikar) पाई गई है। तीन में से दो शख्स खंडेला और एक धोद के लोसल इलाके का है। खंडेला के पॉजिटिव मरीजों में से एक कोटड़ी लुहारवास में अहमदाबाद से लौटने के बाद तीन दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए शख्स का 21 वर्षीय भतीजा है। जबकि दूसरा दुल्हेपुरा में गुरुवार को मिले कोरोना संक्रमित शख्स का भाई है, जो उसके साथ ही मुंबई से लौटा था। इधर, लोसल के वार्ड छह से मिला 18 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव युवक का अपने पड़ौसी के साथ स्कूटी से दिल्ली से यहां आना सामने आया है। जो जानकारी के मुताबिक होम आइसोलेशन के बावजूद भी कस्बे में आराम से घूम- फिरने के साथ लोगों के साथ क्रिकेट भी खेल रहा था। तीनों की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन में फिर हडक़ंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने तीनों के उपचार के साथ कॉन्टेक्ट में आए लोगों को आइसोलेट करना शरु कर दिया है। खंडेला में दोनों जगह आमजन की आवाजाही पहले से बंद है। वहीं, लोसल में भी बेरीकेटिंग्स लगाकर क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया है।

एक ही परिवार से तीन दिन में तीन पॉजिटिव



कोटड़ी लुहारवास में 21 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक ही परिवार से यह तीन दिन में तीसरा मामला हो गया है। परिवार में दो दिन पहले अहमदाबाद से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला था। उसके अगले दिन उसी के साथ गांव आई 16 वर्षीय बेटी कोरोना संक्रमित मिली और आज उसके भतीजा कोरोना संक्रमित मिला है। ऐसे में लगातार केस बढऩे पर गांव में दहशत का माहौल हो गया है।

22 हुआ आंकड़ा



आज के तीन केस मिलने पर सीकर जिले में कोरोना संक्रमितों का अंाकड़ा अब 22 पहुंच गया है। जिनमें 13 मामले महज चार दिन में सामने आए हैं। इनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है।