मौत के बाद कोरोना संदिग्ध बच्चे के शव से लिया सैंपल, मचा हडक़ंप, पूरे अस्पताल को किया सेनेटाइज

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर (Shrimadhopur.sikar) कस्बे के टिब्बा की ढाणी निवासी 9 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद आज हडक़ंप मच गया। बच्चे के हाथ का ऑपरेशन होने के बाद कुछ दिनों से तेज बुखार था। सीने में जकडऩ के साथ गले में भी तकलीफ थी। जिसके बाद उसने आज दम तोड़ दिया। चिकित्सा विभाग ने उसे कोरोना संदिग्ध मानते हुए रींगस के सरकारी अस्पताल में मौत के बाद उसका सैंपल लिया है। ( corona sample taken from dead body in sikar) घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हडक़ंप मच गया। रींगस (Reengus) अस्पताल को पूरी तरह सेनेटाइज किया जा रहा है। प्रशासन ने भी मामले में निगाहें गड़ा दी है।



ऑपरेशन के बाद से था बुखार



जानकारी के मुताबिक टिब्बा की ढाणी निवासी बालक अपने ननिहाल नावलाई गया हुआ था। यहां ट्रेक्टर से गिरने पर उसका हाथ फेक्चर हो गया था। जिसके बाद 21 अप्रैल को उसका चौमूं के आरके अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। 28 को उसकी ड्रेसिंग हुई। लेकिन, इसके बाद उसे बुखार शुरू हो गया। इस पर 30 अप्रैल को उसे चौमूं के बराला अस्पताल ले जाया गया। यहां भर्ती रहने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन, घर आने के बाद भी उसका बुखार नहीं टूटा। इस पर शनिवार दोपहर उसे वापस श्रीमाधोपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जहां तेज बुखार के साथ चिकित्सकों ने उसकी सांस में तकलीफ व गला सूखने सरीखे कोरोना के लक्षण भी महसूस किए। इस पर उसे सीकर रैफर कर दिया गया। लेकिन, 108 एंबुलेंस की सहायता से सीकर पहुंचने से पहले ही उसने रींगस में भेरुंजी मोड़ पर ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद उसका शव रींगस सरकारी अस्पताल ही ले जाया गया। यहां स्वास्थ्य विभाग ने उसे कोरोना संदिग्ध मानते हुए उसके शव से सैंपल लिया। बच्चे के संक्रमित होने की आशंका पर पूरे अस्पताल को सेनेटाइज कराया गया है।