कोरोना संदिग्ध ने दो घंटे में ही तोड़ा दम, शव से सैंपल लेकर सीधे पहुंचाया श्मशान

राजस्थान के सीकर जिले (Sikar in Rajasthan)के सांवली स्थिति डेडीकेटेड कोरोना अस्पताल में बुधवार को दूसरे कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई। (Corona suspect died in sikar) पिछले महीने हमीरपुरा के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव (corona positive) पाया गया था।

सीकर। राजस्थान के सीकर जिले (Sikar in Rajasthan)के सांवली स्थिति डेडीकेटेड कोरोना अस्पताल में बुधवार को दूसरे कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई। (Corona suspect died in sikar) पिछले महीने हमीरपुरा के एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव (corona positive) पाया गया था। आज भी कोरोना संदिग्ध के भी शव से सैंपल लेने के बाद अब जांच रिपोर्ट (corona test report) का इंतजार किया जा रहा है। 55 वर्षीय मृतक दांता (dantaramgarh in sikar) निवासी था। जिसके सांस लेने में तकलीफ व छाती में जकडऩ के चलते उसे दोपहर में सीकर लाया गया था। यहां कोरोना ओपीडी से उसे सांवली रैफर कर दिया गया। जहां सांस लेने में तकलीफ बढऩे पर चिकित्सकों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया। लेकिन, करीब दो घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया। घटना से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अस्पताल प्रशासन ने मृतक के शव से सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भिजवाया है।



सीधे शमशान पहुंचा शव



दांता निवासी मृतक की मौत के बाद शव को पीपीई किट में पैक करवा गया। इसके बाद उसे सीधे एम्बुलेंस के जरिए दांता के श्मशान स्थल पर ले जाया गया। जहां प्रशासन और चिकित्सा विभाग की मौजूदगी में परिजनों ने सारी सावधानी बरतते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। चिकित्सा विभाग मृतक की ट्रेवल हिस्ट्री भी खंगाल रहा है।

इससे पहले आई पॉजिटिव की रिपोर्ट



गौरतलब है कि इससे पहले सीकर के लक्ष्मणगढ़ की संाखूं गांव निवासी एक एएनएम जालौर में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जो तीन मई को ही अपनी मां व दो भाईयों के साथ कार से ड्यूटी ज्वाइन करने गई थी। ऐसे में इन दो मामलो में सीकर में आज स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी है।