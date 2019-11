4 साल की मासूम से बलात्कार मामले में बरती लापरवाही, पुलिस और चिकित्सकों पर गिरी गाज

Sikar Crime News in Hindi : शहर के कल्याण सर्किल पर सो रही चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार ( Rape With Four Year Child Girl ) के चर्चित मामले में पुलिस और चिकित्साकर्मियों की लापरवाही पर न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।