पति ने रसोई में काटी पत्नी की गर्दन, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास

(Court sentenced husband to life imprisonment for killing his wife) राजस्थान के सीकर जिले में पांच साल पहले रसोई में काम कर रही पत्नी की दांतले से गला काटकर हत्या करने के दोषी पति को एडीजे तीन ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।