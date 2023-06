राजस्थान में यहां आरओबी की दीवार में आई दरार, प्रशासन ने रास्ते को किया वन वे

सीकरPublished: Jun 24, 2023 12:01:40 pm Submitted by: Mukesh Kumawat

Crack in the wall of ROB here in Shrimadhopur सीकर/श्रीमाधोपुर. कस्बे के श्रीमाधोपुर-रींगस रेल लाइन पर मानपुरिया फ ाटक पर रेलवे द्वारा 2017 में बनाए गए फ्लाईओवर की दीवार में शनिवार सुबह कंकीट गिरना शुरू हो गई।

