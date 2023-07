नियुक्ति तिथी ने अटकाया समायोजित शिक्षकों की पुरानी पेंशन का पेच

सीकर. 2011 में सरकारी सेवा में समायोजित हुए अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के सेवाकाल का विवाद हजारों शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है।

date of appointment stuck the problem of OPS of teachers. सीकर. 2011 में सरकारी सेवा में समायोजित हुए अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के सेवाकाल का विवाद हजारों शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है। सेवाकाल में अनुदानित शिक्षण संस्थाओं का कार्यकाल शामिल नहीं करने पर ये शिक्षक पुरानी पेंशन योजना की पात्रता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जिसके चलते उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है। आर्थिक व सामाजिक न्याय की मांग को लेकर शिक्षक पेंशन की जंग को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर अपने पक्ष में फैसला भी पा चुके हैं। पर सरकार की पुनर्विचार याचिका पेश करने पर मामला अब भी अधर में ही अटका है।