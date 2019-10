राजस्थान में यहां बोरे में बंद मिले युवक-युवती के शव, एक-दूसरे पर लगे हत्या के आरोप

सीकर।

Dead Body of Young Girl and Boy Found at Harsh Mountain Sikar : राजस्थान के सीकर जिले में हर्ष जीण माता की पहाडिय़ों में मांडोली गांव में युवक और युवती के शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों के शव एक बोरी में बंद ( Girl Boy Dead Body closed in Sack ) मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया। दोनों तीन दिन पहले घर से लापता हुए थे। मामले में युवक और युवती के परिजनों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट कर हत्या का मामला अलग अलग थानों में दर्ज कराया है। प्राथमिक जांच में प्रेस प्रसंग के लग रहे मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Read More :

सीकर-जयपुर ट्रेन के बाद अब बस यात्रियों को दिवाली का बड़ा तोहफा, पढ़ें पूरी खबर

पुलिस के अनुसार 21 अक्टूबर को पलसाना पेट्रोल पंप पर युवती के परिजन मारपीट कर दोनों को अपने साथ ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस परिजनों तक पहुंची। हालांकि हत्या परिजनों ने की है इस बात की जांच पुलिस कर रही है। वहीं दोनों के परिजनों ने एक-दूसरे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। युवती के परिजनों ने खाटूश्यामजी वहीं युवक के परिजनों ने रानोली थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।