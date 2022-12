राजस्थान के सात जिलों में घने कोहरे व शीतलहर का अलर्ट, फतेहपुर में जमी बर्फ

सीकर. राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के सात जिले कोहरे व शीतलहर की चपेट में है। जिससे न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है।

Dense fog and cold wave alert in seven districts of Rajasthan, frozen snow in Fatehpur. सीकर. राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के सात जिले कोहरे व शीतलहर की चपेट में है। जिससे न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। शेखावाटी के फतेहपुर में तो पारा रविवार को अचानक 4.3 डिग्री गिरकर 0.4 डिग्री पहुंच गया। जिससे सर्दी के तेवर अचानक तीखे हो गए। जमाव बिंदू के पास पहुंचे पारे से फसलों पर ओस की बूंदे बर्फ के रूप में जम गई। साथ में चली शीतलहर ने आमजन की कंपकंपी छुड़ा दी। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में लदने के साथ आग जलाने के लिए तरह तरह के जतन करते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार शेखावाटी के सीकर, झुंझुनूं के अलावा अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व नागौर में कोहरे व शीतलहर के साथ सर्दी का असर आगे भी जारी रहेगा।