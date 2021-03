अनूठी भक्ति: फ्लाइट में बाबा श्याम की सीट बुक करवाकर मेले में पहुंचा श्रद्धालु

(Devotees reached the fair by booking Baba Shyam's seat on the flight) बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेले में श्रद्धा व भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे है। खाटूनगरी के गली कूंचों से लेकर भक्त अब आसमान तक बाबा श्याम के जयकारे लगा रहे हैं।