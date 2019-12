जमीन को लेकर भिड़ा भाइयों का परिवार, झगड़े में दो की मौत

Dispute Between Members of Family : थाना इलाके की ग्राम पंचायत ढ़ाणी गुमानसिंह की ढ़ाणी माल्यान में 25 नवम्बर को दो भाइयों के परिवार में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट में घायल वृद्ध की उपचार के दौरान जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मौत ( Two Died in Dispute ) हो गई।