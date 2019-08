चाय को लेकर मजाक में शुरू हुआ विवाद लात-घूंसों तक पहुंचा, अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा

Dispute Between Trolleyman and Guard for Tea : चाय पिलाने की बात को लेकर एक ट्रॉलीमैन और गार्ड एक दूसरे से उलझ गए। मजाक से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ लात घूंसों और लाठी से मारपीट शुरू कर दी।