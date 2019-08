आपसी रंजिश के चलते दो गुटों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, कई घायल

Dispute Between Two Group in Sikar : शहर के मोहल्ला जमीदारान में गुरुवार रात आपसी रंजिश में दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी व पत्थरों से मारपीट की गई।