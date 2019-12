राजस्थान: सीकर जिले के रामपुरा गांव में बड़ा विवाद, आरएसी-कोबरा सहित पुलिस का भारी जाप्ता तैनात

Dispute in Rampura Village of Sikar : राजस्थान के सीकर जिले के रामपुरा गांव में बड़ा विवाद हुआ है। सूचना पर आरएसी, कोबरा सहित पुलिस का भारी जाप्ता ( Heavy Police Force in Rampura Siakr ) मौके पर तैनात किया गया है। काफी संख्या में ग्रामीण ( Dispute in Village ) भी मौजूद है।