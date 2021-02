17 करोड़ से सीकर, लोसल व नीमकाथाना में होंगे पेयजल प्रोजेक्ट के काम

(Drinking water project works will start in Sikar, Losal and Neemkathana with 17 croresh) सीकर. गिरते जलस्तर और हांफती पेयजल योजनाओं के लिए बजट कुछ राहत की खबर लेकर आया है। लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर के लोगों को जल जीवन मिशन के तहत इस साल से हर घर कनेक्शन योजना का तोहफा मिलेगा।