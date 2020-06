शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा- मोदी सरकार ने नहीं लिया शहादत का बदला, देश में आपातकाल

(Education Minister Dotasara said- Modi government did not take revenge for martyrdom, Emergency in the country)देश में पेट्रोल व डीजल की लगातार मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तेल की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग भी की।