'एजुकेशन लॉकडाउन' के बाद शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा, सरकार कराएगी बोर्ड परीक्षा

(Education Minister Govind Singh Dotasara said, the government will conduct board examination) सीकर. कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने फिर सख्त कदम उठाए है।