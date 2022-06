पर्यावरण दिवस विशेष: आठ दोस्तों ने प्लास्टिक के कचरे से ईंटे बनाकर तैयार किया एजुकेशनल पार्क, अब 156 स्कूलों के साथ जुड़े 500 परिवार

सीकर. शहर के आठ फ्रेंड ईको फ्रेंडली पर्यावरण के फायर ब्रांड बन गए हैं। पिछले पर्यावरण दिवस पर इन्होंने ईको फ्रेंडली कार्यों को आदत में लाने का संकल्प लिया था।

सीकर. शहर के आठ फ्रेंड ईको फ्रेंडली पर्यावरण के फायर ब्रांड बन गए हैं। पिछले पर्यावरण दिवस पर इन्होंने ईको फ्रेंडली कार्यों को आदत में लाने का संकल्प लिया था। जो एक साल में ही 'द एवर ग्रीन्स' नामक अभियान के रूप में प्रदेश की 156 स्कूलों सहित 500 से ज्यादा घरों तक पहुंच गया है। जहां अब सिंगल यूज प्लास्टिक को प्लास्टिक की थैली या बोतल में भरकर एकत्रित किया जा रहा है। फिर उसी प्लास्टिक की ईंटें बनाकर एजुकेशनल पार्क तक विकसित किए जा रहे हैं। ये दोस्त एमजीजीएस छाजा की नांगल के प्रधानाचार्य विवेक जांगिड़, शेयर कारोबारी रामबाबू सैनी,जीण पैथोलॉजी लैब की पूनम सोनी शर्मा ,मेल नर्स गजराज सिंह, व्याख्याता योगेश शर्मा, व्यापारी गोपाल खंडेलवाल, लेखाधिकारी नरेंद्र पारीक व व्यापारी देवकीनंदन पारीक। जिनकी पर्यावरण संरक्षण व संवद्र्धन की मुहिम प्रदेश के लिए नायाब नजीर बन गई है।खास बात यह हैं कि इनकी पत्नियां भी इस कार्य मे इनका सहयोग कर रही हैं। लेक्चरर हिमांशु शर्मा भी इनके साथ जुटे हैं।