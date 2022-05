VIDEO: लूट की योजना बनाते आठ लुटेरे बंदूकों सहित गिरफ्तार, रात को थी बड़ी लूट की योजना

राजस्थान के सीकर जिले की खाटूश्यामजी थाना पुलिस ने शराब ठेके को लूटने की योजना बना रहे 8 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है।

Published: May 05, 2022 11:12:58 am

Eight robbers arrested with guns while planning robbery in khatushyamji sikar. सीकर/खाटूश्यामजी. राजस्थान के सीकर जिले की खाटूश्यामजी थाना पुलिस ने शराब ठेके को लूटने की योजना बना रहे 8 बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी हनुमानपुरा तिराहा मंडा रोड से सांवलपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते में एक खेत के पास दो केंपर गाडिय़ों के पास लूट की योजना बना रहे थे। जिन्हें मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेरकर गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि आरोपी गोवटी निवासी भगवान सहाय पुत्र कजोड़ मल (45) व सोनू सिंह पुत्र महेंद्र सिंह (21)रींगस का लापुवां गांव निवासी जितेंद्र उर्फ जिल्या पुत्र सागरमल (35) सीकर का देवीपुरा निवासी तेजपाल सिंह (20) डूकिया निवासी सिद्धार्थ पुत्र भंवर सिंह (30), भैरूंपुरा निवासी श्रवण सिंह पुत्र केशव देव (32), गोरिया की सामोता की ढाणी निवासी श्रीराम पुत्र सुल्तान सिंह (21) व चंदपुरा गांव निवासी राजेंद्र उर्फ राजू पुत्र रामचंद्र है। जिनसे दो कैंपर गाड़ी, पांच जिंदा कारतूस सहित एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, दो लोहे की रॉड, दो लोहे की पाइप, दो बांस की लकड़ी के डंडे भी बरामद किए हैं। आरोपियों की गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।