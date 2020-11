जिला परिषद के 11 व पंचायत समिति के 83 सदस्यों का चुनाव कल, सुबह 7.30 बजे से शुरू होगा मतदान

(Election for 11 members of the Zilla Parishad and 83 members of the Panchayat Samiti will begin tomorrow ) सीकर. पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के पहले चरण के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सोमवार सुबह साढ़े सात बजे जिले की नीमकाथाना, पाटन व खंडेला पंचायत में मतदान शुरू हो जाएगा। जहां 4 लाख 40 हजार 562 मतदाता जिला परिषद के 11 तथा पंचायत समिति के 83 सदस्यों का चुनाव करेंगे। चुनाव के लिए मतदान दल रविवार को एसके गल्र्स कॉलेज से रवाना हुए। तीनों पंचायत में चुनाव के लिए कुल 589 मतदान दल दो चरणों में भेजे गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धारासिंह मीणा ने बताया पहले चरण में पाटन के लिए 110 तथा नीमकाथाना के लिए 194 मतदान दल रवाना हुए। जबकि दूसरे चरण में खंडेला के लिए 285 मतदान दल रवाना किए गए हैं। जिन्हें चुनाव के साथ कोराना गाइडलाइन का भी प्रशिक्षण दिया गया है।



खंडेला में बड़ा चुनाव

पहले चरण के चुनाव में जिला परिषद के 11 व पंचायत समिति के 83 सदस्य चुने जाएंगे। पंचायत समिति के सबसे ज्यादा सदस्य खंडेला से 39, नीमकाथाना से 27 तथा पाटन से 17 चुने जाएंगे। सबसे ज्यादा मतदान का प्रयोग भी खंडेला में होगा। यहां कुल 212650 मतदाता मतदान करेंगे। जिनमें 111921 पुरुष तथा 100729 महिला मतदाता है। इसी तरह नीमकाथाना में कुल 145086 मतदाता है। जिनमें 76958 पुरूष व 68128 महिला मतदाता शामिल है। पाटन में कुल 82826 मतदाता है। जिनमें पुरूष मतदाता 43927 व महिला मतदाताओं की संख्या 38899 है।



मतदान दल की हुई स्क्रिीनिंग

मतदान दलों की रवानगी से पहले उनका अंतिम प्रशिक्षण रविवार को सुबह एसके गल्र्स कॉलेज में हुआ। जहां मतदान दल के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने के साथ कोरोना गाइड लाइन के बारे में भी जानकारी दी गई। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क की अनिवार्यता को ध्यान में रखने की विशेष हिदायत दी गई। मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों की भी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की गई।