एटीएम में रुपए डालने वाले कर्मचारियों ने किया एक लाख रुपए से ज्यादा का गबन, ऑडिट में हुआ खुलासा

राजस्थान के सीकर जिले में एटीएम में रुपए डालने वाली कंपनी के दो कर्मचारियों द्वारा एक लाख 60 हजार 500 रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया है।

Employees who put money in ATM embezzled more than one lakh rupees