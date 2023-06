100 % परिणाम में बराबर, कुल परिणाम में निजी से पिछड़े सरकारी स्कूल

Submitted by:

सीकर Published: Jun 08, 2023

RBSE Result: सीकर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में सरकारी व निजी स्कूल के बीच इस बार कड़ा मुकाबला रहा।

Comparison of government and private schools in board exam results. सीकर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम में सरकारी व निजी स्कूल के बीच इस बार कड़ा मुकाबला रहा। 12वीं कॉमर्स के परिणाम में जहां सरकारी स्कूलों का परिणाम निजी से बेहतर रहा। वहीं, आट्र्स के परिणाम में भी महज .1 फीसदी से पीछे रहे सरकारी स्कूल शत प्रतिशत परिणाम देने में भी निजी स्कूलों के बराबर रहे। कॉमर्स के परिणाम में निजी के 83.33 फीसदी के मुकाबले 89.74 तथा साइंस में निजी स्कूलों के 59.83 प्रतिशत के मुकाबले 66.92 फीसदी सरकारी स्कूलों ने शत प्रतिशत परिणाम देकर अपनी धाक कायम की। हालांकि कुल परिणाम में इस बार भी निजी स्कूल ही सरकारी से बेहतर रहे।