फेसबुक फ्रेंड ‘मोना’ ने बुलाया तो 55 साल का शिक्षक मिलने पहुंचा, फिर बहुत ही गजब हुआ

सोशल मीडिया पर दोस्ती ( Facebook Friend ) कर शिक्षक हनी ट्रेप ( Honey Trap ) का शिकार हो गया। शिक्षक का पांच महीने पहले सीकर की युवती से दोस्ती ( Friendship With Girl on Facebook ) हो गई। युवती ने उसे नव वर्ष ( New Year ) पर मिलने बुलाया।

सीकर/पाली.

सोशल मीडिया पर दोस्ती ( Facebook Friend ) कर शिक्षक हनी ट्रेप ( honey trap ) का शिकार हो गया। शिक्षक का पांच महीने पहले सीकर की युवती से दोस्ती ( friendship with girl on Facebook ) हो गई। युवती ने उसे नव वर्ष ( New Year ) पर मिलने बुलाया। बस स्टैंड से चार युवक उसका अपहरण ( Kidnap of teacher in Sikar ) कर ले गए। फिरौती के रूप में उससे 41 हजार रुपए मंगवा लिए। शिक्षक को सोजत पुलिस तलाश रही थी। इसके बाद उसे नवलगढ़ में पटककर अपहरणकर्ता भाग गए। बुधवार को शिक्षक को सोजत सिटी थाने पुलिस लेकर आई, तब शिक्षक ने यह कहानी बयां की।

अब पुलिस अपहरणकर्ताओं व महिला की तलाश में जुटी है। सोजत एसएचओ भाटी ने बताया कि लडक़ी की फेसबुक डिटेल मंगवाई गई है। उन्होंने बताया कि सोजत के अटबड़ा गांव के शिक्षक भैराराम प्रजापत के अपहरण की पुलिस को सूचना मिली थी। मामला हनी ट्रेप का निकला। शिक्षक भैराराम पांच माह पूर्व फेसबुक पर एक फर्जी आइडी की लडक़ी से दोस्ती कर बैठे। वे सीकर उससे मिलने गए थे, वहां चार जनों ने उनका अपहरण कर 41 हजार रुपए फिरौती के रूप में मंगवा लिए।

कैफे की आड़ में केबिन में अनैतिक कार्य, पुलिस ने कई प्रेमी जोड़ों को पकड़ा



रोज करते थे चैट

अटबड़ा निवासी भैराराम प्रजापत (55) को सोजत पुलिस का दल सीकर व नवलगढ़ पर घटनास्थल की तस्दीक करवाकर बुधवार को सोजत लौटा। यहां थाने में पूछताछ के दौरान शिक्षक ने खुलासा किया कि पांच माह पूर्व मोना नाम की लडक़ी से फेसबुक पर उनकी दोस्ती हुई। वे रोजाना उससे चैट करते थे। कई बार वाट्सएप पर बात भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी वीडियो कॉल नहीं की। लडक़ी ने शिक्षक को नववर्ष पर मिलने के लिए सीकर बुलाया। इस पर शिक्षक घर से जयपुर मित्र से मिलने का कहकर निकले और सीकर पहुंच गए।



बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी

सीकर बस स्टैण्ड पर बिना नम्बरी कार में दो युवक आए और लडक़ी द्वारा उनको भेजने का कहकर शिक्षक को कार में बैठाया। आगे जाकर दो युवक और कार में बैठ गए। फिर चारों युवकों ने शिक्षक से रुपए मांगे। नहीं देने पर बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।

बंदूक की नोक पर चार दोस्तों का किडनैप, मारपीट के बाद फायरिंग कर चारों को इस हाल में पटका

तब शिक्षक को सारा माजरा समझ में आया। उन्होंने अपने बेटे को कॉल कर तीस हजार रुपए व जयपुर के एक दोस्त को कॉल कर 11 हजार रुपए बैंक खाते में मंगवाए। शिक्षक ने यह रकम एटीएम से निकालकर उनको दे दी। अपहरणकर्ताओं ने और रकम मांगी, तब शिक्षक ने अपने बेटे को पचास हजार रुपए और खाते में भिजवाने को कहा तो बेटे को शक हुआ। उसने सोजत पुलिस को इत्तला दी। सोजत पुलिस ने झुंझुनूं व सीकर पुलिस को अलर्ट किया। इस बीच रात भर अपहरणकर्ता कार में शिक्षक को लेकर घूमते रहे। रुपए न मिलते देख भैराराम को झुंझुनूं के नवलगढ़ में दोपहर में पटक दिया और फरार हो गए।