ब्रांडेड कंपनी के पैकेट में पैक हो रहा था ईंट, नमक व पाउडर से बना नकली माल, कारखाना सीज

(Fake goods were being packed in branded company's packets) राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ में नीमकाथाना सड़क मार्ग पर एक मकान में नकली खाद बीज व कीटनाशक दवाइयों को बनाने का कारखाना पकड़ा गया।