खाड़ी देशों से राजस्थान में पहुंचे दस लाख के नकली नोट, बड़ी साजिश की आशंका

(Fake notes of one million arrived in Rajasthan from Gulf countries) राजस्थान के शेखावाटी इलाके में खाड़ी देशों से नकली नोट की खेप आ रही है। पुलिस ने मंगलवार को दस लाख रुपए के नकली नोट बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।