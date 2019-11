परिजनों की इस बात से खफा 11 साल के बच्चे ने फिल्मी स्टाइल में रची खुद के अपहरण की कहानी

सीकर जिले के अजीतगढ़ में बुधवार को 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण ( Kidnap of Children in Ajitgarh ) की सूचना ने पुलिस की नींद उड़ा दी। लेकिन, बाद में अपहरण की कहानी ( False Story of Kidnapping ) झूठी निकली तो पुलिस ने राहत की सांस ली।