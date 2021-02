यहां सूर्य देवता सुधार रहे खेती की सेहत , किसानोंं को नहीं मिल रहा बिजली कनेक्शन

सीकर. किसानों के मुद्दों को लेकर पिछले ढ़ाई महीने से देशभर में सियासत जारी है। केन्द्र व राज्य किसानों को समय पर बिजली कनेक्शन Farmers are not getting electricity connection देने में पूरी तरह फिसड्डी साबित हो रही। यही वजह है कि मजबूरी में किसानों को सौलर के जरिए कनेक्शन लेने पड़े रहे हैं।