राजस्थान: शादी पार्टियों में डांस करते करते स्टार प्लस के Dance Plus तक पहुंचे दो भाई

नींद हो न हो, आंखों में ख्वाब जरूरी होते है, चांद को छू पा के लिए, ख्याल जरूरी होते है! किसी कवि की यह पंक्तियां फतेहपुर के वार्ड 21 निवासी शाकीर व रेहान ( Shakir and Rehan Selected for Dance Plus on Star Plus ) चचेरे भाइयों पर फिट बैठती है।