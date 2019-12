ठिठुरा शेखावाटी: दिसंबर की शुरुआत में ही शून्य के नजदीक पहुंचा तापमान, खेतों में जमी बर्फ

Coldest Temperature in Fatehpur Rajasthan : हिमालय के तराई क्षेत्रों में बर्फबारी ( Snowfall ) से शेखावाटी थर-थर ( Cold in Shekhawati ) कांप रहा है। दिसम्बर माह के पहले सप्ताह में ही तापमान शून्य ( Fatehpur Shekhawati Today Temperature 1.5 Degree ) के नजदीक जा पहुंचा। सीकर जिला सोमवार रात को तेज सर्दी ( Winter in Rajasthan ) से जम गया