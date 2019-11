बातों में उलझाकर कुछ ही मिनटों में चुराया लाखों का सोना, सीसीटीवी देख दुकानदार के उड़ गए होश

Sikar Crime News : सीकर जिले के फतेहपुर में मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान ( Theft Jewellery from the Shop ) पर जेवरात लेने आया एक शख्स दुकानदार को गच्चा देकर सोने की पांच चेन ले उड़ा।

सीकर।

Sikar Crime News : सीकर जिले के फतेहपुर में मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान ( Theft Jewellery from the Shop ) पर जेवरात लेने आया एक शख्स दुकानदार को गच्चा देकर सोने की पांच चेन ले उड़ा। शख्स के जाने के काफी देर बाद दुकानदार को मामले का पता चला तो होश उड़ गए। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज ( Theft Caught in cctv ) देखे तो वही शख्स चेन ले जाते हुए दिखाई दिया। इस पर दुकानदार ने कोतवली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

जानकारी के अनुसार राजकुमार सोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मंगलवार को दुकान पर था उस वक्त एक शख्स जेवरात देखने आया। इस दौरान उसने पेंडल मांगे तो दुकानदार उसे दिखाने में लग गया। काफी देर तक शख्स वहीं बैठा रहा। उसने काफी सारे पेंडल देखे। फिर एक चांदी का पेंडल खरीदा व उसका भुगतान कर दिया। व्यक्ति ने दुकानदार को गहने दिखाने में व्यस्त किया इस दौरान ही उसने काउंटर में रखी 32 ग्राम सोने की पांच चेन चुरा ली। चुराई गई चेन की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये हैं। वह शख्स दुकान से चला गया। दुकानदार को जब चेन नहीं मिली तो दुकान में हर तरफ तलाश की। लेकिन, चेन नहीं मिली। शक होने पर उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

