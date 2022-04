VIDEO: मां बाप व बेटे का एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, चीत्कारों से दहल उठा गांव

पंजाब हादसे सीकर के दो परिवारों को गहरा दर्द दे गया। मृतकों के शव जैसे ही मंगलवार शाम को ठीकरिया गांव पहुंचे तो पूरे गांव में कोहराम मच गया।

Father and son were cremated on the same pyre in sikar सीकर/पलसाना. पंजाब हादसे सीकर के दो परिवारों को गहरा दर्द दे गया। मृतकों के शव जैसे ही मंगलवार शाम को ठीकरिया गांव पहुंचे तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। चिकित्सक व उसके परिवार की मौत पर हर कोई गमजदा था। गांव में शोक की वजह से चूल्हे तक नहीं जले। रींगस इलाके के ठीकरिया निवासी डॉ. सतीश पूनिया उनकी पत्नी सरिता पूनिया और बेटे दक्ष का मंगलवार शाम को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। शाम साढ़े पांच बजे तीनों मृतकों के शव एंबुलेंस से घर पहुंचे। तीनों के शवों को देखकर परिजन सुध बुध खो बैठे। रह रहकर घर से उठती चीत्कारें दहलाने लगी। आसपास के लोग परिजनों को संभालते रहे। बाद में तीनों की अर्थी एक साथ घर से विदा हुई और पति पत्नी और बेटे सहित तीनों शवों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। भतीते विक्रम ने मुखाग्निी दी। वहीं साले के परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार उसके गांव में हुआ। इधर, पंजाब में दो मासूमों को नहर में तलाशने के लिए मंगलवार को दिनभर रेसक्यू ऑपरेशन जारी रहा। लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। हादसे के बाद परिजन सीकर से सोमवार को ही रवाना हो गए थे। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद पांच शवों को लेकर सीकर रवाना हुए थे।