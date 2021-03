VIDEO. दो बेटियों को शादी के बाद विदा कर पिता ने की आत्महत्या

(Father commits suicide after two daughters marriage in sikar palsana village) राजस्थान के सीकर जिले के पलसाना कस्बे में आज सुबह एक पिता ने अपनी दो बेटियों को शादी के बाद विदा कर आत्महत्या कर ली।