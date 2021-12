ससुर की बहु पर बिगड़ी नीयत, कमरे में घुसकर किया गलत काम

राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक बहु ने अपने ससुर पर गलत हरकत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है।

(Father-in-law tried to rape daughter-in-law in Sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के ग्रामीण इलाके में एक बहु ने अपने ससुर पर गलत हरकत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट करने तथा उसके साथ संबध नही बनाने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीडि़त महिला ने रिपार्ट दर्ज करवाई है कि मंगलवार रात करीब 11 बजे उसका ससुर उसके मकान में आया ओर उसके साथ गलत हरकते करने लगा। विरोध करने पर उसे चाबुक से मारने लगा ओर कहा कि उसके पास पिस्टल है। अगर वो उसके साथ संबध नही बनायेगी तो उसे जान से खत्म कर देगा। कहा कि अगर वो उसके साथ संबध बनायेगी तो वो मजे करेगी और उसके संतान भी हो जाएगी। आरोपी ससुर ने कहा कि उसका पति तो शराबी है, जो शराब के रूपये देने के कारण उसी का ही पक्ष लेगा। बहु की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।