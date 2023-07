VIDEO: राजस्थान में पुलिस व डकैतों के बीच फायरिंग, एक डकैत ढेर, पुलिस का सर्च अभियान जारी

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी इलाके में गुरुवार रात को बीकानेर से छह ज्वैलर्स की दुकानों को लूटकर भागे डकैतों व पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हो गई।

Firing between police and dacoits in Rajasthan, one dacoit killed. घटना में एक डकैत की मौत हो गई, जबकि बाकी फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बीकानेर की डूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव मोमासर में डकैत ज्वैलर्स की छह दुकानों पर डाका डाल रहे थे। जिन्हें ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद बीकानेर, चूरू व सीकर की पुलिस ने उनका पीछा शुरू कर दिया। जिन्हें रतनगढ़ में घेर लिया गया।