सरपंच के बेटे पर घर में घुसकर फायरिंग, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर सरपंच के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

Firing on son of Ajitgarh Sarpanch. Jaipur referee in critical condition. सीकर/अजीतगढ़. राजस्थान के सीकर जिले के अजीतगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर सरपंच के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में तीन गोली लगने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार सरपंच संतोष अग्रवाल का बेटा वार्ड 16 में अपने निर्माणाधीन मकान में कुर्सी पर बैठा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए आठ नकाबपोश बदमाश उसके घर में घुसे। जिन्होंने उस पर एक के बाद एक लगातार फायर कर दिए। जिसमें एक गोली उसके बांये जांघ व दो घुटनों से नीचे लगी। घटना के बाद आरोपी तुरंत फरार हो गए। आवाज सुनकर ऊपर काम कर रहे मजदूर व नजदीकी लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।