सावन के पहले सोमवार को शिवमय हुआ शहर, तीर्थ स्थल लोहार्गल में कावड़ियों और श्रद्धालुओं लगा तांता

सीकर।

First Monday of Sawan : सावन के पहले सोमवार पर आज सीकर के शिवालयों में आस्था की बयार बहती दिख रही है। सुबह से ही श्रद्धालु ( Devotees Reaching shiv temples ) भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक कर रहे हैं, तो कई शिव मंदिरों ( Shiv Temples in Sikar ) में रुद्राभिषेक का आयोजन भी किया जा रहा है। शिवालय ओम नम: शिवाय के मंत्रों से गूंज रहे हैं। पूजा अर्चना के लिए जहां तक शिव मंदिरों में लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है।

इस दौरान सीकर के भूतनाथ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, दरिद्र भंजन महादेव मंदिर सहित कई मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। वहीं शेखावाटी के प्रख्यात तीर्थ स्थल लोहार्गल में कावडिय़ों और श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शिवभक्त यहां पवित्र सूर्या कुंड में स्नान कर गोमुख से जल भरकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए।

जिलेभर में बही आस्था की बयार

नीमकाथाना. सावन के पहले सोमवार को भगवान भोले के जयकारे गूंजेें। बड़ी संख्या में श्रद्धालु टपकेश्वर व बालेश्वर में भगवान शिव की पूजा की। श्रद्धालुओं ने टपकेश्वर व बालेश्वर में स्नान कर भगवान भोले की पूजा की। इस भगवान शिव का जलाभिषेक व दूग्धाभिषेक कर आक, धतूरा, फल, फूल, दूर्वा आदि चढ़ाया।

श्रीमाधोपुर. सोमवार को भगवान भोलेनाथ का पहला अभिषेक किया। कावडिय़ों के लिए शिव कावडिय़ा संघ ने जलदाय विभाग के पास सेवा शिविर लगाया गया है। संघ के दीपक स्वामी ने बताया कि अध्यक्ष सीताराम सैनी की अध्यक्षता में विगत 27 साल से चल रहे सेवा शिविर में आवास, भोजन, दवा व अल्पाहर की व्यवस्था है। रविवार को कस्बे के गुजरे कावडिय़ों से कस्बा बोल बम ताडक़ बम और हर-हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा। शिवभक्त नाचते-गाते आगे बढ़ रहे थे।

पलसाना. सावन के पहले सोमवार को कस्बे के शिव मंदिरों में शिव भक्त कावडिय़ों की ओर से भगवान शिव का अभिषेक किया। सरस डेयरी स्थित दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में डेयरी कर्मचारी लोहार्गल से कावड़ लाकर भगवान का अभिषेक किया। वहीं होद का बालाजी व प्राचीन शिव मंदिर में भी कावडिय़ों की ओर से अभिषेक किया । इसके अलावा मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ रही।